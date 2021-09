L'hospital de Palamós (Baix Empordà) ha augmentat la capacitat de l'hospital de dia i ha obert una segona sala d'endoscòpies a l'àrea quirúrgica. Les obres, que sobretot s'han centrat a la primera planta del centre, han durat al voltant de tres mesos. Ara, l'hospital de dia quirúrgic compta amb sis nous espais (en total, té 23 boxs i butaques) per atendre pacients que s'hagin de sotmetre a cirurgies majors ambulatòries. A més, la nova sala d'endoscòpies també es podrà fer servir per dur-hi a terme operacions en cas que sigui necessari. Els treballs de millora a l'hospital de Palamós han permès remodelar el terra d'alguns quiròfans i crear una nova unitat d'esterilització allà on abans hi havia l'arxiu (a la planta zero del centre).

Les obres a la primera planta de l'hospital de Palamós van començar al juny i s'han enllestit aquest setembre. Sobretot, han permès augmentar la capacitat de l'hospital de dia quirúrgic i ampliar l'àrea quirúrgica amb una nova sala mixta. A l'hospital de dia s'han reorganitzat els circuits i s'han redefinit espais per augmentar-ne la capacitat. Actualment, a la zona hi ha 23 boxs i butaques per atendre pacients que s'hagin de sotmetre a cirurgia major ambulatòria. Segons informen els Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà (SSIBE), les noves tècniques d'anestèsia local en intervencions menors «permeten que els pacients puguin estar asseguts per completar la recuperació abans de rebre l'alta».

A l'àrea quirúrgica, l'hospital ha sumat una segona sala d'endoscòpies mixta, que també es pot utilitzar per fer-hi operacions. Se suma a la sala d'endoscòpies i a la quirúrgica que ja hi havia fins ara. A més, en aquesta zona també s'ha posat nou terra als quiròfans, s'ha instal·lat tub pneumàtic i s'ha millorat la gestió de les imatges de les endoscòpies. Segons subratlla el SSIBE, amb aquesta remodelació l'hospital de dia quirúrgic podrà «assumir l'increment de demanda d'activitat» derivat del fet que cada cop més es fan intervencions sense ingrés, a banda que també creix el nombre de proves endoscòpiques (arran del programa de cribratge de càncer de còlon).

Nova unitat d'esterilització

Les obres de millora també han substituït l'antiga unitat d'esterilització, situada a la primera planta, per una altra de nova. Es troba a la planta zero, just on abans hi havia l'arxiu de l'hospital. L'espai que ha deixat a la planta 1 és el que s'ha aprofitat per ampliar la zona quirúrgica. La nova unitat d'esterilització vertical compta amb dos ascensors que comuniquen directament amb l'àrea quirúrgica. A més, a la primera planta també s'ha habilitat un espai de magatzem. «Amb la finalització de les obres i la millora epidemiològica l'hospital de Palamós ja ha pogut reprendre tota l'activitat quirúrgica programada des del passat 17 d'agost», conclou el SSIBE.