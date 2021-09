Els Mossos d'Esquadra de Trànsit han denunciat un motorista que va fer saltar dos radars de velocitat en deu minuts al Baix Empordà, duia la moto sense matrícula i tenia el permís de conduir suspès per pèrdua de punts. Segons informen els Mossos en un comunicat, el motorista és un veí de Parlavà de 30 anys. A les 12.30 del migdia de dilluns, en el marc d'un control de velocitat, una patrulla el va enxampar anant a 165 km/h per la GI-643. Deu minuts després, van detectar la mateixa moto circulant a 145 km/h en una carretera on la velocitat permesa és de 80 km/h.

Els agents de trànsit van fer gestions per identificar el conductor de la moto i tramitar les denúncies. Els mossos el van localitzar l'endemà a Parlavà i li van notificar les tres infraccions: dues per l'excés de velocitat i una altra per no portar placa de matrícula. A més, van verificar que al conductor li constava una suspensió del permís de conduir per pèrdua de punts, motiu pel qual van obrir diligències penals.