El grup ecologista Natura Sterna denuncia l'espoli de la branca de corall vermell més gran del litoral de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà). S'havia localitzat per primera vegada el 1987, mesurava 15 centímetres i es trobava a 31 metres de profunditat, a la zona de Port Salvi. L'espoli s'ha fet durant la primera quinzena de setembre, perquè a finals d'agost la branca de corall encara hi era. Els ecologistes ja avancen que presentaran denúncia davant els Agents Rurals i el Departament d'Acció Climàtica. Critiquen que "hauran de passar com a mínim quatre generacions" perquè es pugui observar un exemplar similar, i denuncien que la pesca furtiva està acabant amb "els últims exemplars" de l'espècie a la zona.

L'espoli de la branca de corall es va detectar aquest divendres passat, quan un bussejador del grup Natura Sterna va veure que algú havia arrencat l'exemplar del fons marí. La branca de corall, que mesurava 15 centímetres, era la més gran que s'havia inventariat fins ara en aigües de Sant Feliu de Guíxols. Es va detectar per primera vegada l'any 1987. I el darrer cop que un bussejador del grup ecologista la va veure va ser el 26 d'agost passat. Es trobava a una profunditat de 31 metres a la zona de Port Salvi. "Era una peça excepcional de les aigües del municipi, situada en una zona on fins al moment només hi ha inventariats sis exemplars més de corall vermell", denuncia Natura Sterna.

Els ecologistes recorden que la pesca de corall vermell està prohibida per llei. El Ministeri d'Agricultura n'ha prohibit l'extracció fins al 2022, i en paral·lel la Generalitat al 2017 ja havia establert una veda de l'espècie per un període de deu anys. Natura Sterna recorda que el corall vermell és "un recurs pesquer clau en l'ecosistema marí" i que les seves característiques el fan "especialment vulnerable" (perquè té un creixement molt lent i la capacitat de dispersió de les seves colònies és molt limitada". "La pesca furtiva, l'escalfament de les aigües per culpa del canvi climàtic i l'acidificació dels mars suposen una greu amenaça per a la seva supervivència, motiu pel qual ha estat catalogat com una espècie en perill d'extinció per la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN)", recorda el grup Natura Sterna.Els ecologistes ja avancen que estan tramitant les corresponents denúncies davant aquest espoli. Les presentaran tant als Agents Rurals com al Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.