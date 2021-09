El documental La Tramuntana justa. El batec de la Costa Brava, ha guanyat el premi al millor documental, categoria biografies, al Terres Festival, el festival espanyol del circuit internacional CIFFT (International Committee of Tourism Film Festivals) de Tortosa.

El documental, promogut per la Fundació Jordi Comas Matamala i produït per Undatia Comunicació, ha estat dirigit pel periodista i patró de la fundació, Josep Puigbó. L’audiovisual actualitza els continguts d’aquell volum i tracta el futur de la Costa Brava, des d’una òptica transversal i multidisciplinària, amb la figura de l’empresari hoteler Jordi Comas com a fil conductor. Competia amb 21 produccions més i el jurat va valorar tant la qualitat tècnica de la producció com el clima emocional que desprèn. La gala d’entrega de premis es va poder seguir per YouTube i la web del festival.