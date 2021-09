La Policia Local de Platja d'Aro ha detingut un lladre multireincident que aquest dilluns a la matinada ha entrat a robar al centre cívic Vicens Bou. L'home, que té 38 anys i ja acumula diverses detencions per fets similars, ha entrat a l'equipament forçant la porta amb un tornavís. Un cop a dins, però, no ha pogut fer gran cosa. Perquè l'alarma s'ha activat i, de seguida, una dotació de la Policia Local ha anat fins al lloc.

Segons informa la Policia Local, cap a les tres de la matinada una patrulla ha anat fins al centre cívic Vicens Bou perquè havia saltat l'alarma. Allà, els agents han observat com la porta principal de l'equipament estava oberta i que algú l'havia forçada. Un cop a dins, els agents han començat a repassar les diferents sales i en una d'elles, amagat rere els mobles, hi han localitzat el lladre. L'home, que vestia amb roba fosca i portava guants, s'ha vist sorprès quan li ha saltat l'alarma i ha intentat evitar que el trobessin. No ho ha aconseguit.

Els agents han escorcollat el lladre i li han trobat un tornavís de grans dimensions al damunt, amb el qual hauria forçat la porta. L'home, que té 38 anys i és de nacionalitat espanyola, ja és un vell conegut de la policia. Acumula més d'una vintena de detencions, la majoria relacionades amb delictes contra el patrimoni. Avui, a aquest historial n'hi ha sumada una altra pel robatori al centre cívic de Platja d'Aro. Durant l'actuació, la Policia Local ha rebut el suport dels Mossos d'Esquadra.