Els voluntaris participants en la jornada 'Netegem la Mediterrània' han recollit més de 300 quilos de residus de les platges de Calella de Palafrugell i Llafranc (Baix Empordà). La jornada, organitzada per l'Ajuntament de Palafrugell i la fundació WE CARE, va aplegar més de 400 persones, que van actuar a les cales i els fons marins de la zona on van recollir tots tipus de residus. Entre ells, llaunes i plàstics. A la jornada, hi va participar la jove activista Olivia Mandle amb la 'Jelly Cleaner', un estri que neteja microplàstics de la superfície del mar.