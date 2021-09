Els ciutadans de Platja d’Aro ja poden votar des d’ahir entre les 15 propostes finalistes dels pressupostos participatius municipals. Fins al 17 d’octubre podran votar en línia un màxim de tres propostes que prèviament han estat validades i prioritzades en fases prèvies del procés. Enguany la partida pressupostària serà de 200.000 euros, 50.000 més que en l’anterior edició.

Les 15 propostes finalistes són la millora de la senyalització fins a Roques Martines (instal·lació de panells identificadors de la ruta amb un cost de 2.500 euros); bancs a la zona de la Masia Bas (3.000 euros); millora del paviment d’accés a la Llar d’Infants de Castell d’Aro (15 metres lineals actualment de terra amb un cost de 3.500 euros); adquisició d’un projector i pantalla per a les entitats del municipi (2.000 euros); construcció d’un Pump Track amb il·luminació al costat de l’Skate Park (circuit esportiu per a bicicletes, seguint els models de la Federació Catalana de Ciclisme amb un cost de 150.000 euros); senyalització del port de muntanya de ciclisme a Mas Nou (4.000 euros); o arranjar i consolidar el camí vell de Can Cuc (45.000 euros), entre d’altres.

En l’última edició dels pressupostos participatius de l’any 2019 es van escollir quatre propostes, tres de les quals ja han estat completades: la instal·lació d’un parc infantil al carrer Aragó de S’Agaró (58.500 euros), il·luminació amb fanals alimentats amb energia solar del Camí Vell de Santa Cristina d’Aro al Cementiri Vell (49.000 euros) i la instal·lació d’una marquesina a la parada d’autobús de l’Avinguda Castell d’Aro amb el carrer Estrasburg (27.000 euros).

En fase de contractació hi ha prevista la millora de la zona d’exercici físic a l’aire lliure del Passeig Marítim de Platja d’Aro amb nous aparells i l’adequació del paviment (42.000 euros).