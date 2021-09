El col·lectiu gastronòmic Cuina de l’Empordanet vol fomentar el consum de pesca local, per la qual cosa posa en marxa el projecte «De la llotja a la cuina», que es va presentar ahir a l’Espai del Peix de Palamós.

La iniciativa -que compta amb la col·laboració del Grup d’Acció Local Pesquer Costa Brava- vol incrementar el coneixement de les bondats gastronòmiques del producte de pesca local i, per tant, la seva demanda i valor de mercat. Així mateix, pretén prestigiar els restauradors incidint en l’ús del peix i marisc de la Costa Brava i valorar una sèrie d’espècies pesqueres seleccionades en particular, així com el conjunt de la pesquera en general. Però especialment, té com a objectiu valorar la feina dels pescadors. En aquest sentit s’han promogut diverses accions.

En primer lloc, s’han repartit els primers receptaris de «De la Llotja a la Cuina». S’han editat 1.000 llibrets amb 17 receptes, cadascuna amb una espècie pesquera local com a protagonista i amb la signatura d’un dels cuiners del col·lectiu. Es podran trobar a diverses llotges i peixateries de la Costa Brava.

Al mateix temps, s’ha anunciat que els 17 vídeos de converses entre pescador i cuiner mantingudes en aquestes trobades, ja estan tots editats i són visibles al canal de YouTube de La Cuina de l’Empordanet. També es podran veure a les emissions de Televisió Costa Brava al llarg d’aquesta tardor.

Finalment, s’està presentant el projecte, tant pel que fa als vídeos com a les receptes a través de demostracions en directe, a diferents escoles d’hostaleria de la demarcació de Girona.