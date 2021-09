L'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit ha constatat la mort per enverinament de gats de carrer al municipi. Davant d'aquesta circumstància, que l'Ajuntament lamenta i condemna taxativament, des de la regidoria de Salut es fa una crida a la col·laboració i conscienciació ciutadana per tal d’erradicar-la. D'altra banda, l'afer està en mans de la Policia Local per fer-ne el seguiment i poder identificar-ne i sancionar l'autor o autors.

La regidora de Salut Pública, Anna Bonada, recorda que aquesta pràctica atempta frontalment contra els drets dels animals i està totalment prohibida pel Codi Penal i pel Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals. Els responsables poden ser sancionats amb multes de fins a 30.000 euros i penes de presó de fins a 2 anys.

Bonada recorda que des de l'Ajuntament, en col·laboració amb un grup de voluntaris autoritzats, porta a terme un programa de gestió de colònies de gats basat en el mètode científic CER (capturar, esterilitzar i retornar), per regular la seva reproducció incontrolada i les molèsties veïnals, especialment, en els punts més conflictius de la via pública. Justament aquest any s'han introduït canvis en el servei per millorar-ne l'efectivitat.

Segons afirma la regidora, «Les colònies de gats han de ser ben gestionades per les alimentadores i alimentadors oficials i només gestionant adequadament aquests espais disminuirem les problemàtiques que tant molesten als altres veïns. Per fer-ho bé, a més, cal recordar que no es pot posar menjar a la via pública sense autorització municipal». Aquesta mala pràctica està prohibida i sancionada amb multes que oscil·len entre els 100 i els 400 euros. El menjar a la via pública, situat en escocells, voreres o al voltant dels contenidors, genera un greu problema d'insalubritat i augmenta la presència de rosegadors, insectes, paneroles i coloms a tot el municipi.

Anna Bonada demana la col·laboració ciutadana per intentar identificar els responsables i recorda que les colònies de gats no són un problema, sinó que al contrari, ajuden a evitar la proliferació de gats, però també a controlar plagues d'altres espècies com rates i serps.

A més, recorda que l'enverinament dels gats per mitjà de substàncies tòxiques també pot comportar greus riscos per a la salut dels humans, especialment per als més petits. En aquest sentit, s'aconsella als amos de gossos i gats que extremin les precaucions i evitin que els animals mengin o beguin de la via pública.