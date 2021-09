L’Ajuntament de Palafrugell ha posat en marxa una sèrie d’actuacions per millorar l’entramat urbà del municipi amb l’objectiu de descongestionar les vies d’accés, pacificar el centre i assegurar la rotació de vehicles a les zones d’estacionament. A més, l’equip de Govern treballa per millorar l’eficiència energètica del municipi i digitalitzar-ne els serveis. Les inversions es finançaran amb el romanent de tresoreria i excedents pressupostaris de l'ajuntament.

La inversió més rellevant que es farà aquest any en urbanisme és el desdoblament de l’avinguda d’Espanya, una de les principals vies d’accés a Palafrugell i que, per ara, només disposa d’un carril per sentit de circulació. La primera fase d’aquest projecte es completarà la tardor de l’any que ve amb tres actuacions al tram que va de la plaça Pallach al carrer Àngel Guimerà: la millora de la recollida d’aigües fluvials, el desdoblament dels carrils en si i l’adequació de l’espai firal per convertir-lo en un parc urbà. La inversió d’aquesta fase pujarà dos milions d’euros i es preveu que la total, arribi als set milions.

Palafrugell també vol construir un pavelló esportiu adaptat per a la pràctica d’esports rodats com l’hoquei o el patinatge i que s’ubicarà al costat de l’escola Barceló i Matas. La intenció del consistori és que estigui enllestit el setembre del 2022 i que l’escola en pugui fer ús. A més, es vol transformar la plaça del Priorat de Santa Anna, eliminant l’aparcament i mantenint només una zona de càrrega i descarrega.

I en paral·lel, es treballarà per solucionar la falta d’estacionaments del municipi amb actuacions com l’arranjament del pàrquing de l’avinguda Garcia Lorca o la modificació del sistema d’aparcament del Casal, que s’està estudiant per assegurar la rotació de les prop de 200 places de l’espai. «Volem que els aparcaments gratuïts estiguin a deu minuts a peu del centre, per pacificar l’àrea urbana», va explicar l’alcalde, Josep Piferrer.

A banda, el municipi també ha començat actuacions per fer el canvi cap a un ús més eficient de l’energia com la instal·lació de plaques solars al Museu del Suro, de 10 punts de recàrrega per a vehicles elèctrics al municipi o la segona fase d’obres per poder escalfar la zona esportiva amb biomassa.

Pel que fa a les noves tecnologies, Palafrugell estrena programari per gestionar el padró que permetrà fer tràmits en línia com empadronar-se i n’agilitzarà d’altres. «Servirà per descongestionar l’Oficina d’Atenció Ciutadana», va explicar el regidor de Medi Ambient i TIC Marc Heras.