Rescatem una persona que havia quedat sense poder avançar a la via ferrata de la Cala del Molí, a #SantFeliudeGuíxols (avís 14.34h). Hi hem treballat 4🚒 i 1🚁 del #GRAE, i amb l'ajuda de #bomberscat ha pogut recular per la mateixa via pic.twitter.com/GjRPZlGjFz