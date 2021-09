Les obres d'urbanització de Mas Pere, a Calonge (Baix Empordà), ja han començat. L'actuació, que durarà 30 mesos, servirà per posar al dia aquesta urbanització, en un projecte que compta amb una inversió de 8,7 milions d'euros. La intervenció preveu crear una xarxa de clavegueram separativa, que permetrà l'eliminació de les fosses sèptiques, la instal·lació de les xarxes de servei d'aigua potable, electricitat i telecomunicacions, que seran soterrades, l'enllumenat públic i l'asfaltatge i construcció de voreres, així com l'adequació de les zones verdes, entre d'altres.

El contracte tenia un preu de sortida de 10,9 milions d'euros, però, finalment es va adjudicar per més de dos milions menys. La reducció repercutirà directament en una rebaixa de l'import de les quotes que han de pagar els propietaris per finançar aquest projecte, i s'afegeix a la reducció d'un 5% del cost de l'obra per l'actualització que va portar a terme l'ajuntament l'any passat. Les obres d'urbanització les porta a terme Aglomerats Girona, empresa guanyadora de la licitació.

L'actuació es finançarà majoritàriament amb aportacions dels propietaris i una altra part, amb els 358.506 euros aportats per l'Entitat Urbanística de Conservació de Mas Pere, que en el moment de la seva dissolució va traspassar el seu saldo disponible a l'Ajuntament amb l'objectiu de destinar-lo a les obres. El consistori preveu que el cost mitjà serà d'uns 15.000 euros per finca, un import calculat sobre una parcel·la d'uns 700 metres quadrats. Aquest import es pagarà en sis quotes repartides cada sis mesos durant 3 anys.