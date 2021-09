Les obres per a la construcció de la futura pista de carril bici paral·lela a l’avinguda del Mar de Palafrugell, l’autovia GIV-6546, que uneix el nucli amb l’entrada de Calella i Llafranc s’han iniciat fa pocs dies. L’ajuntament apunta que l’objectiu principal és millorar la connexió pacificada amb el litoral, ja que aquesta obra permetrà que els ciclistes comptin amb un espai únic per a ells. La inversió que s’hi realitza és de 523.189 euros i compta amb una subvenció del 50% provinent dels fons europeus Feder.

El projecte es completarà amb la plantada de plantes i arbrat nou, per suplir la vegetació eliminada, o la senyalització vertical. La intenció és que el carril millori la connexió en bicicleta entre els dos extrems, tant per anar a la platja com perquè els estiuejants dels càmpings i els nuclis litorals puguin arribar amb seguretat al nucli de Palafrugell, amb menys pressió sobre l’actual vorera en què transiten els vianants.

El vial auxiliar es va habilitar l’any 2008, però seguia sent massa estret per a uns usos com a passeig, carril bici i el pas de patinets, que generava conflictes. La previsió del termini d’execució d’aquestes obres, les quals afecten en el conjunt del recorregut de 2,54 quilòmetres, finalitzin abans del 31 de desembre.