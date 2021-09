Torroella de Montgrí i l’Estartit han aconseguit la Bandera Verda d’Ecovidrio per ser una de les destinacions turístiques del litoral estatal amb un major compromís amb el reciclatge de vidre i la lluita contra el canvi climàtic. L’Ajuntament va decidir participar aquest estiu en la campanya Moviment Banderes Verdes, una iniciativa que pretén premiar l’esforç d’establiments i municipis costaners per a la transició verda. La campanya està promoguda per Ecovidrio.