El PSC de Palamós ha lamentat «profundament» que la tramitació del planejament urbanístic del port del municipi encara «no hagi ni començat». En una resposta per escrit a la diputada Sílvia Paneque, la conselleria de Polítiques Digitals i Territori ha explicat que, com que la reforma portuària no tenia l’aprovació inicial realitzada, ara no pot continuar amb la seva tramitació i ha de tramitar-se no com a Pla Especial, sinó com a Pla Director Urbanístic Portuari.

«A fi de comptes, la reforma del port de Palamós es troba a l’inici de tot del camí necessari per dur a terme la reforma. La resposta constata de manera objectiva aquest fet, però el Govern tampoc contesta quan pretén iniciar-la», lamenta Paneque. La socialista diu que el fet «clau» que ha dut a aquesta situació no ha portat a terme l’aprovació inicial del Pla Especial, fet que provoca «que tot el procediment hagi de tornar a començar».