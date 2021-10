El Partit Popular (PP) de Girona s'ha quedat sense Junta Local a Santa Cristina d'Aro (Baix Empordà). El motiu és les discrepàncies dels cinc membres que la conformaven amb el partit, en relació amb el pacte que el regidor popular de Calonge, Alberto Mas, va fer amb partits independentistes, per treure l'alcaldia a ERC-Avancem. Els cinc militants del PP que han decidit no seguir endavant amb la junta consideren «vergonyosa i denigrant» l'actitud del partit a Girona i a Catalunya, per permetre el pacte desobeint una «política de partit» com la de no pactar amb independentistes. Els cinc membres del PP a Santa Cristina d'Aro deixen clar, però, que no tenen «cap problema» amb la direcció del partit a escala estatal.

De fet, han comunicat la seva decisió a través d'una carta que han enviat a Madrid per fer saber, alhora, el seu malestar. Tot plegat es va precipitar arran de l'aparició del regidor popular Alberto Mas a l'acte que el president dels populars, Alejandro Fernández, va fer a Girona aquesta setmana. El qui havia de ser president de la Junta Local de Santa Cristina d'Aro, Antonió Sánchez, es va queixar i va abandonar l'acte en senyal de protesta, ja que, assegura, Mas no pot presentar-se a cap acte oficial com a membre del PP. Tot i les queixes, la direcció del partit a Girona va donar suport a Mas, segons denuncia Sánchez, malgrat que havien advertit «hi hauria conseqüències», si se li permetia assistir a l'acte. Els cinc militants van marxar en senyal de protesta i han anunciat que deixen de fer qualsevol activitat relacionada amb el PPC a Girona perquè consideren que «no és seriós».