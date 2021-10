El Partit Popular (PP) de Girona s’ha quedat sense Junta Local a Santa Cristina d’Aro . El motiu és les discrepàncies dels cinc membres que la conformaven amb el partit, en relació al pacte que el regidor popular de Calonge, Alberto Mas, va fer amb partits independentistes, per treure l’alcaldia a ERC-Avancem.

Els cinc militants del PP que han decidit no seguir endavant amb la junta consideren «vergonyant i denigrant» l’actitud del partit a Girona i a Catalunya, per permetre el pacte desobeint una «política de partit» com la de no pactar amb independentistes.

El PP gironí «no és seriós»

Els cinc militants han anunciat que deixen de fer qualsevol activitat relacionada amb el PPC a Girona perquè consideren que «no és seriós», però deixen clar, que no tenen «cap problema» amb la direcció del partit a nivell estatal.