La Policia Local de Palafrugell va detenir una persona per un robatori amb violència a Llafranc, després que el suposat lladre hagués sostret diners de la caixa registradora d’un hotel situat a aquesta zona del municipi.

Els fets van tenir lloc la setmana passada, concretament el 27 de setembre, quan es va rebre una trucada realitzada pel personal de l’hotel esmentant que havien retingut una persona per robar dins de la recepció i que esperaven l’arribada d’efectius del cos de seguretat.

Tot i això, aquesta persona, utilitzant violència va sortir del lloc dels fets i va contactar amb dues persones més per intentar fugir. Posteriorment, mitjançant la descripció manifestada per les víctimes els agents el van localitzar i detenir per un robatori amb violència.