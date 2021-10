L’Ajuntament de Palamós vol conèixer la ubicació del nou hospital comarcal del Baix Empordà abans que s’acabi l’any. Segons informa Ràdio Palamós, els òrgans de govern del centre assistencial fa temps que insisteixen que ja no hi ha marge per a més ampliacions i que l’alternativa a les necessitats actuals és la construcció d’un hospital nou. Per això, ara les dues parts -hospital i ajuntament- estan treballant per decidir en quins terrenys es podria fer el nou equipament mèdic.

L’edifici actual es va inaugurar el 1986 al nucli urbà del municipi i s’ha anat ampliant per adaptar-se a les necessitats actuals durant tots aquests anys. Fa tres dècades atenia una població estable de 60.000 persones que s’ha més que duplicat fins a les 130.000 actuals. Una xifra que es multiplica quasi per cinc quan arriba l’estiu. Amb tot, es necessita una nova ubicació perquè l’edifici actual no pot assumir més ampliacions.

L’Ajuntament de Palamós i els òrgans de govern de l’hospital treballen per buscar zones on construir el nou hospital amb la prioritat de garantir que no es mogui de la capital de comarca. Per temes d’urbanisme i capacitat, la nova ubicació passarà a ser fora del centre de Palamós.

L’alcalde del municipi, Lluís Puig, va explicar al programa «Preguntes» de Ràdio Palamós que «una de les prioritats més importants amb les que està treballant l’Ajuntament de Palamós per poder definir quina serà la nova ubicació d’aquest hospital de Palamós. La idea és que es pugui anunciar aquest any».

L’Ajuntament de Palamós va començar a buscar solucions l’estiu del 2019. Una de les opcions que es contemplaven aleshores era la de construir el nou hospital a la caserna de la Guàrdia Civil. Per poder tirar-ho endavant, es va mirar d’arribar a un acord amb el Ministeri d’Interior de l’Estat per a la cessió de l’immoble. El tràmit, però, no va prosperar.