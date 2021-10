La Facultat de Disseny i Enginyeria de Barcelona, Elisava, i la Fundació Institut Català del Suro estrenen exposició al Museu del Suro de Palafrugell. La mostra «Elisava x ICSuro» recull alguns dels millors dissenys i prototips fets amb suro sorgits en el marc de l’assignatura «Tecnologia de producte III», que va cursar l’alumnat de 4t curs del Grau en Disseny i el Grau en Enginyeria de Disseny Industrial. L’objectiu principal de l’assignatura va ser introduir-se i comprendre el disseny fent una reinterpretació d’una matèria primera, entenent les seves propietats, característiques úniques i els seus processos.

La Fundació ICSuro hi va col·laborar oferint la lliçó introductòria sobre el suro i aportant mostres de la matèria primera perquè l’alumnat l’explorés i hi treballés. «Aquesta col·laboració amb Elisava demostra les possibilitats infinites que ofereix el suro en l’àmbit del disseny i constata que cal apostar pels joves dissenyadors amb talent per fomentar l’ús del suro, un material 100% natural, reciclable i sostenible que és un valor a l’alça», va explicar el president de la Fundació, Joan J. Puig.