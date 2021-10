L'Audiència de Girona jutja a porta tancada el director de casals d'estiu del Baix Empordà acusat d'abusar d'una nena de 4 anys durant l'estiu del 2015. S'enfronta a una pena de 10 anys de presó per un delicte continuat d'abusos sexuals amb l'agreujant d'abús de confiança. Les acusacions sostenen que el processat, que feia de monitor tant a Torroella de Montgrí com a Calella de Palafrugell, va valer-se de «l'amistat» que tenia amb els pares de la menor per aconseguir quedar-se sol amb ella. I que quan la nena es quedava a menjar o a dormir, la feia jugar «a pares i mares», fent-li tocaments i petons a la boca. A més de la pena de presó, el processat s'enfronta a passar-se 10 anys en llibertat vigilada i a pagar 10.000 euros d'indemnització.

L'escrit d'acusació provisional de la fiscalia recull que l'acusat era director del casal d'estiu 'La Platgeta', on també feia de monitor. Amb els nens, anaven tant a la platja a Calella de Palafrugell com a uns terrenys de Torroella de Montgrí, on el processat tenia cavalls i una caravana. «Establia relacions d'amistat molt estretes amb els pares dels menors que anaven al campament», relata el fiscal. L'escrit d'acusació del ministeri públic afegeix que, valent-se d'aquesta confiança, «en moltes ocasions» l'home va aconseguir quedar-se sol amb la nena. I que fins i tot, hi havia vegades que la menor de 4 anys s'hi quedava a dormir.

La fiscalia situa els abusos entre els mesos de juny i juliol del 2015. Diu que mentre la nena estava al casal d'estiu, o bé quan es quedava a menjar o a dormir amb ell, el processat la feia jugar «a pares i mares». Amb aquesta excusa, li feia petons a la boca i tocaments per damunt i sota la roba a la zona dels pits i els genitals. L'acusació particular afegeix que l'acusat, quan anava amb la menor als terrenys que tenia a Torroella, arribava fins i tot «a apartar el germà» de la nena, que també els acompanyava, per quedar-s'hi a soles. També sosté que el director del casal també havia jugat «a pares i mares durant anys amb altres menors que havien passat pel centre». Aquesta acusació relata que els abusos «van succeir de manera reiterada com a mínim durant tot l'estiu del 2015». També afirma que, segons relaten diversos testimonis, «durant dècades» el processat «va fer servir la seva professió per tenir accés a menors a la mateixa cabana on va abusar» de la nena de 4 anys.

Fins a 10 anys de presó

La fiscalia i l'acusació particular imputen al processat un delicte continuat d'abusos sexuals amb l'agreujant d'abús de confiança. L'acusació pública sol·licita inicialment que es condemni el director del casal a 6 anys de presó, petició que l'advocat de la família eleva fins als 10 anys. A més, les acusacions demanen que l'home es passi 10 anys en llibertat vigilada i que durant tot aquest temps no pugui apropar-se a menys de 200 metres de la nena ni tampoc treballar amb menors. «Que se l'inhabiliti per exercir professions com ara professor, mestre, monitor de casal o activitats extraescolars o vigilant de pati i menjador», recull el fiscal. En matèria de responsabilitat civil, les acusacions sol·liciten inicialment que el processat hagi de pagar una indemnització de 10.000 euros. La defensa demana l'absolució i al seu escrit sosté que el processat «no ha abusat sexualment de la nena ni de cap altre menor en cap moment».

A porta tancada

Aquest cas ja va arribar a l'Audiència de Girona ara fa dos anys, el maig del 2019. Aleshores, però, el judici es va suspendre i el tribunal el va tornar a enviar a instrucció perquè es tramités com a sumari. Aquest dijous, la Secció Quarta de l'Audiència de Girona ha celebrat el judici. La vista, això sí, es fa a porta tancada.