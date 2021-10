La secció quarta va jutjar ahir a porta tancada un monitor acusat d’abusar d’una nena de 4 anys que va participar el 2015 en un campament d’estiu que l’acusat dirigia a Calella de Palafrugell i a Torroella de Montgrí. Aquesta és una de les causes que acumula el processat per presumptes abusos sexuals a menors que han denunciat haver patit en el seu campaent d’estiu durant els seus anys d’activitat.

El processat era monitor i responsable del casal «La Platgeta», on feia activitats de natació amb menors i que combinava amb visites a un terreny situat a Torroella de Montgrí, on tenia cavalls i una caravana on vivia.

Segons apunta la fiscalia, l’acusat tenia molt bona relació amb les famílies dels pares de les criatures que acudien al campament, i hauria aprofitat aquesta circumstància «i valent-se de la seva condició de monitor» per aconseguir quedar-se sol amb la nena, que en aquell moment tenia quatre anys. En «moltes» ocasions situades entre el juny i el juliol de 2015, l’acusat va convidar la nena a quedar-se a dinar i a dormir a la seva caravana, i en altres la duia amb ell a donar menjar als cavalls que tenia al terreny de Torroella.

L’acusació particular detalla a les seves conclusions provisionals que en aquells moments que estaven sols l’acusat «l’obligava a jugar a pares i a mares» per «satisfer els seus instints, tal com havia fet durant anys i anteriorment amb altres menors que havien passat pel centre».

El processat li hauria fet tocaments als genitals a la nena, i després li hauria dit que no ho podia explicar a ningú. «Aquests fets varen succeir de manera reiterada durant com a mínim tot l’estiu de 2015», subratlla l’acusació particular, i afegeix que la praxi de l’acusat es veu «corroborada» per la informació que consta a l’expedient del cas, on «es constata que des de fa dècades ha utilitzat la seva professió per tenir accés a la menor a la mateixa cabana on va abusar de la nena».

A porta tancada

El judici, que ha quedat vist per a sentència, s’ha celebrat a porta tancada i no ha transcendit més informació de la causa. En les seves conclusions provisionals, la defensa del processat nega els fets relatats per les acusacions i demana la seva absolució. S’enfronta fins a 10 anys de presó per un delicte continuat d’abús sexual.

La fiscalia demana per l’acusat una indemnització de 10.000 euros pels danys morals patits per la víctima, que ara té 10 anys. També demanen una mesura d’allunyament durant 10 anys, i que tampoc es pugui apropar a menys de 200 metres del casal «La Platgeta».