L'hospital de Palamós no té cap pacient ingressat per coronavirus per primer cop en quatre mesos. El centre ha donat l'alta al darrer pacient que hi havia ingressat per coronavirus i per primera vegada d'ençà del 3 de juny, no hi ha cap malalt de covid-19. A més, en aquests moments, de tota la plantilla de professionals que té el SSIBE, tan sols un està aïllat per coronavirus.

D'altra banda, com explica la directora assistencial, "a Palamós Gent Gran, el sociosanitari del Baix Empordà, ja fa dies que no hi ha pacients covid ingressats". "Tot això és un reflex de la millora de les dades epidemiològiques, que ja fa dies que anem veient", precisa Anna Ribera.

La directora ho exemplifica amb els resultats de les proves. Al Baix Empordà, de totes les PCR i tests d'antígens que es fan, ara mateix tan sols un 1,5% donen positiu. "És un percentatge molt baix", afegeix.

Durant les darreres setmanes, arran de la millora dels indicadors, des del SSIBE es va decidir ampliar l'horari de visites als pacients ingressats i al sociosanitari. "A més, fa mesos que permetem que hi hagi un acompanyant a les visites de consultes externes, primària i urgències", explica Ribera.

De totes maneres, la directora assistencial avança que encara cal ser "prudents" abans de flexibilitzar més restriccions amb les visites i acompanyants. "Tot i que les dades són bones, ens esperarem a veure l'evolució de la covid-19 durant l'octubre abans d'ampliar més aquestes mesures", explica Ribera.

"Preocupen els joves d'entre 20 i 35 anys"

Pel que fa a la vacunació, a hores d'ara el 79,7% de la població del Baix Empordà ja ha rebut com a mínim una dosi del vaccí contra la covid-19 o té la pauta completa. Tot i això, Ribera admet que al SSIBE li "preocupa" la franja de joves que s'estén entre els 20 i els 35 anys, perquè aquí "aquesta cobertura és tan sols del 65%",

Per això, la directora assistencial aprofita per recordar quins són els punts de vacunació a la comarca on s'hi pot anar sense cita prèvia. Tots els dimarts al matí, al pavelló de la Bisbal d'Empordà (a excepció del 12 d'octubre, que és festa); els dimecres al matí, a l'estadi municipal de Palamós; els dijous a la tarda, a Can Quintana de Torroella de Montgrí, i els divendres a la tarda, al local social La Sauleda de Palafrugell.