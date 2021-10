L’Arxiu Municipal de Palafrugell ha rebut un llegat documental històric de part del palafrugellenc Lluís Molinas. Així, el veterà activista cultural ha cedit a la vila tota la documentació que ha anat aplegant al llarg de la seva vida com a periodista i promotor cultural.

Des de l’Arxiu s’ha realitzat un inventari inicial, on es constata que el seu fons documental es divideix en dos grans blocs. El primer amb una gran quantitat de documents relatius a la seva activitat en el món del periodisme, el teatre i el cinema.

I d'altra banda, documents que, amb el pas dels anys, ha salvat literalment de la destrucció, els quals inclouen un període molt ampli i fan referència a aspectes molt variats de Palafrugell com, per exemple, l’urbanisme, l’arquitectura, les transaccions comercials i de propietats, les activitats professionals i particulars, la guerra civil espanyola (1936-1939) o les publicacions periòdiques.

Hi destaquen documents de Rosa Laviña Carreras, el fons de la qual ja és a l’Arxiu Municipal de Palafrugell, i documents de palafrugellencs ingressats en camps alemanys de concentració. Constitueixen aquest fons no solament documents textuals, sinó també documents gràfics (fotografies, cartells, pòsters, etc...).

L’acte d’entrega a l’Arxiu Municipal de Palafrugell s'ha fet avui a la una del migdia.