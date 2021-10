L’Ajuntament de Palamós aportarà inicialment un total de 84.000 euros al gruix de negocis del municipi que han estat afectats econòmicament a conseqüència de la Covid-19.

Els tècnics de l’Àrea municipal de Promoció Econòmica han finalitzat el procés de validació de les peticions tramitades en aquesta convocatòria, que han estat de 178.

En total, s’han resolt afirmativament 140 peticions presentades per establiments i empreses del municipi, que rebran aquest ajut directe de 600 euros per negoci. Ho rebran aquest octubre, coincidint amb la finalització de la temporada turística. Es tracta d’empreses locals que han hagut de restringir la seva activitat amb motiu de la normativa anti-Covid marcada per la Generalitat.

Aquesta és la tercera convocatòria d’ajudes directes que executa l’Ajuntament de Palamós al sector empresarial del municipi i vinculat a la crisi econòmica ocasionada per la pandèmia.