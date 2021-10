Torroella-l’Estartit-Illes Medes ha estat escollida per l’associació internacional Green Destinations com un exemple de bona estratègia de dinamització turística i econòmica per afrontar la sortida de la crisi de la Covid-19. En concret, s’ha valorat el desenvolupament del Pla de Sostenibilitat Turística (2021-2023), que ja s’ha començat a implementar; una iniciativa que preveu impulsar la regeneració de la destinació que s’està fent des de fa tres dècades, a partir de la valorització del territori i la promoció de la cultura.