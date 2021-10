L’elevat nombre de denúncies per botellot per part de la Policia Local de Palafrugell ha provocat un alentiment en la tramitació de les sancions. I és que l’Ajuntament ha passat d’aixecar un centenar d’actes els darrers estius, a més de 2.000 durant els mesos de juliol i agost passats. El motiu, explica l’inspector en cap de la Policia Local, David Puertas, és que molts joves optaven per seguir la festa quan els bars i discoteques tancaven a quarts d’una de la matinada. A més, les denúncies administratives per conductes incíviques com embrutar els carrers, no fer cas a les indicacions dels agents, negar-se a identificar o les faltes de respecte també han anat a més. Ara bé, Puertas deixa clar que es tramitaran totes les sancions.

Calella de Palafrugell, Llafranc i Tamariu han estat aquest estiu una de les zones més «problemàtiques» en relació als botellots. I és que aquests tres nuclis pertanyents a Palafrugell (Baix Empordà) han vist com multitud de joves s’hi agrupaven per beure alcohol al carrer amb la música dels cotxes a tot volum. Això ha disparat les sancions que ha interposat la Policia Local fins a més de 2.000 entre el 15 de juliol i el 15 de setembre. Una xifra «inaudita» segons reconeix l’inspector en cap del cos, David Puertas.

Habitualment el nombre de multes al final de l’estiu amb prou feines arribava al centenar i ara, en canvi, superen els dos milers. Puertas ho relaciona «directament» amb el tancament de l’oci nocturn que «agrupava» aquests joves en espais allunyats, on s’hi estaven fins les sis de la matinada. «El que hem vist aquest juliol i agost és que aquests joves que volien seguir la festa i optaven per fer botellots», remarca.

De fet, l’alcalde de la ciutat, Josep Piferrer, ja va advertir que el tancament de bars i discoteques a la matinada provocava aquest fenomen i que era «molt complicat d’evitar». A més, el cap de la Policia Local explica que, de retruc, han incrementat altres tipus d’infraccions administratives com embrutar el carrer o no voler-se identificar davant de la Policia.

Aquest increment de les multes ha generat un «estrès» als serveis administratius que han de tramitar les sancions i que «no donen l’abast». A la pràctica, es tradueix en un alentiment en la notificació de les actes als infractors, si bé Puertas deixa clar que «totes les multes arribaran».

Una de les zones més comunes per fer botellot ha estat la zona de Cap Roig. De fet, ha estat bastant habitual la presència de centenars de persones a l’aparcament del Festival de Cap Roig, un cop el concert havia finalitzat. La matinada del 22 d’agost, després de diversos botellots, els Mossos i la Policia Local de Palafrugell van poder evitar una festa en aquesta zona.

Ara bé, els joves i els agents van estar jugant al gat i la rata bona part de la nit canviant d’ubicació una vegada i una altra: uns per intentar fer el botellot i els altres per evitar-lo. Piferrer, per la seva banda, lamenta l’actitud d’aquestes persones i assenyala que la gran majoria són clients d’un local d’oci en concret de la localitat que, quan tancava a la una, feia que els joves es desplacéssin a aquests indrets per seguir la festa. A més, Piferrer també explica que en moltes ocasions acabaven a localitats més petites on no hi ha Policia Local.

