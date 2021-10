El port de Palamós reprèn avui l’activitat de creuers amb l’arribada del vaixell Marella Explorer 2, després de mesos sense aquesta activitat. I és que aquest estiu no n’hi ha parat cap, ni al port de Palamós ni al de Roses, perquè la situació epidemiològica de la Covid-19 va fer anul·lar els creuers que estaven previstos a la Costa Brava. Durant tot el 2020, la Covid-19 va deixar a zero les escales de creuers als ports gironins.

El vaixell porta entre 7.000 i 8.000 passatgers que tornaran a desembarcar al municipi empordanès i ajudaran a reactivar el comerç local.

Aquest estiu, en el moment de cancel·lar-se els creuers previstos, ja es va anunciar que s’esperava l’arribada d’una desena de vaixells a la Costa Brava a la tardor. N’esperen sis a Palamós i tres a Roses. Avui, arriba el primer d’aquests creuers previstos, i els que queden -tot i que s’haurien de poder efectuar- segueixen lligats a la situació de la pandèmia.

Per aquest 2021, la Generalitat tenia emparaulades fins a 49 escales de creuers a Palamós, segons dades del mes de desembre del 2020. D’aquestes, 21 estaven programades entre març i maig i no es van poder fer.

El director general de Ports de la Generalitat, Pere Vila, va constatar aquest estiu que aquestes eren les previsions si després de Nadal la pandèmia hagués anat a menys, i posteriorment amb expectatives que n’hi hauria almenys a l’agost o setembre. Unes expectatives que finalment no es van poder complir.

I en declaracions aquest passat mes d’agost, Vila va recalcar que era conscient que l’arribada de creuers aquesta tardor dependria de com evolucionés la Covid i com estigués la situació en els països d’origen. Una situació que sembla que finalment és prou bona per a permetre-ho.

A l’acte de benvinguda d’avui hi assisteixen el director general de Ports de la Generalitat, Pere Vila; l’alcalde de Palamós, Lluís Puig; el vicepresident del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Jaume Dulsat; i la primera tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Roses, Montse Mindan, entre altres autoritats.

El pròxim creuer programat està previst que sigui La belle des oceans i que arribi al port de Roses el 25 d’octubre al Port de Roses.

L’any passat, els ports de Roses, Palamós i Sant Carles de la Ràpita preveien 64 escales i portar fins a 64.666 creueristes. Al mes de maig, però, ja havien caigut el 60% de les escales, la majoria a Palamós, i alguns havien cancel·lat tota la temporada. Palamós en preveia 55, Roses set i Sant Carles de la Ràpita dos. El 2020 va acabar sense escales.

El govern espanyol va permetre els creuers internacionals a partir del 7 de juny d’aquest any. El veto estava vigent des del març del 2020 i es va prorrogar al 27 de juny de l’any passat, complint tots els protocols.