El Club Nàutic Sant Feliu de Guíxols serà el primer port de l’estat espanyol en incorporar 15 hàbitats artificials biohut sota els pantalans per donar refugi a les espècies de peixos alevins i protegir-les dels depredadors fins que augmentin de talla.

L’anunci que Sant Feliu de Guíxols ha estat la ciutat escollida pel projecte s’ha fet avui a l’estand de la Generalitat al Saló Nàutic de Barcelona. La presentació l’han fet conjuntament el CNSFG i Ecocean, una entitat que vetlla per la restauració ecològica i el suport a les funcions dels ecosistemes que ha escollit el club ganxó per participar al projecte per les seves aigües netes, els pantalans flotants i la fondària superior als 8 metres del seu port.

Actualment Ecocean té més de 4.000 biohuts instal·lats en països com França o Dinamarca. Gilles Lecaillon, CEO d’Ecocean, assegura que “els estudis que s’hi ha fet avalen clarament l’èxit del sistema. Per nosaltres és una gran satisfacció portar el projecte a Espanya i a Catalunya de la mà d’un port com el del Club Nàutic Sant Feliu de Guíxols”.

El projecte Biohut

Les espècies de peixos alevins sovint busquen la costa per protegir-se dels seus depredadors. En aquest escenari, els ports esdevenen elements clau per al seu refugi i per incrementar les seves possibilitats de supervivència. És en aquest context que neix Biohut, un projecte que pretén portar l'hàbitat artificial adaptat als ports perquè aquests puguin proporcionar les funcions clau dels hàbitats de cria: refugi i recurs alimentari.

La instal·lació dels 15 biohuts al Club Nàutic Sant Feliu de Guíxols es farà abans de finals d’any i un equip de submarinistes i biòlegs locals faran l’estudi de l’evolució de la vida als biohuts al llarg del temps.

A partir del primer any de vida dels biohuts, també s’organitzaran jornades d’aprenentatge amb l’alumnat de les escoles per connectar el port i la ciutat i sensibilitzar­-lo sobre la vida marina que hi ha al port.

Maribel Vela, gerent del CNSFG, afirma que “el Club Nàutic Sant Feliu de Guíxols sempre aposta per accions que permetin millorar la qualitat ambiental del port. Amb l’entrada al projecte Biohut perseguim un triple objectiu: regenerar la vida marina al port, fer un estudi científic de la seva evolució i involucrar els infants de la comarca en el projecte perquè agafin consciència ambiental marina ”.

Compromís amb el medi ambient

El Club Nàutic Sant Feliu de Guíxols és una entitat sense ànim de lucre amb més de 60 anys d’història que vetlla per la promoció del mar i les activitats que se’n deriven. Amb l’adhesió al projecte Biohut, reafirma el seu compromís amb la cura del medi ambient, que treballa amb accions com el control diari de la qualitat de l’aigua o el conveni vigent que manté amb el grup ecologista Natura Sterna per la preservació de les fanerògames marines.