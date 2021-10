L'alcalde de Torroella de Montgrí, Jordi Colomí, i el primer tinent d'alcalde i regidor de Serveis Municipals i Residus, Marc Calvet, han rebut aquest matí a Madrid la Bandera Verda que acredita Torroella i l'Estartit com una de les destinacions turístiques del litoral estatal amb un major compromís amb el reciclatge de vidre i la lluita contra el canvi climàtic. El guardó s'ha concedit en un acte a l'espai Impact Hub Madrid, presidit per Hugo Morán, secretari d'Estat de Medi Ambient del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic

L'Ajuntament va decidir participar aquest estiu en la campanya #MovimientoBanderasVerdes, una iniciativa d'àmbit estatal que pretén premiar l'esforç d'establiments i municipis costaners per a la transició verda. La campanya està promoguda per Ecovidrio, l'entitat sense ànim de lucre encarregada de la gestió del reciclat de residus d’envasos de vidre a Espanya.

Colomí i Calvet s'han mostrat molt satisfets per rebre aquest reconeixement que no tan sols és per la feina feta des de l’Ajuntament, sinó també per totes les empreses i tots els particulars que amb el seu compromís diari ens han ajudat a millorar els nostres indicadors de reciclatge. En aquest sentit, han agraït a totes les persones que han participat activament en la campanya i han permès aconseguir aquest nou reconeixement municipal relacionat amb la sostenibilitat. I han recordat que la setmana passada Torroella-l'Estartit-Illes Medes va revalidar el certificat que l'acredita, per cinquè any, com una de les 100 destinacions més sostenibles del món, segons el rànquing que elabora la prestigiosa entitat internacional Green Destinations.

Només dos municipis catalans amb bandera

En el concurs Banderes Verdes d'enguany hi participaven 129 municipis i Torroella de Montgrí ha assolit el 4t lloc després de valorar tres aspectes de la gestió municipal: increment de percentatge de reciclatge, participació dels grans generadors (hotels, bars i restaurants) i campanya de difusió. Torroella i l'Estartit han assolit la màxima puntuació que assignava Ecovidrio pel que fa a recollida (100 punts). L'altra localitat guanyadora de la Bandera Verda a Catalunya ha estat Castelldefels (1.324,2 punts), que ha quedat en sisena posició del rànquing estatal.

A Torroella i a l'Estartit s'han recollit en els mesos de juliol i agost fins a 180.620 kg de vidre, la qual cosa representa un increment del 13 % respecte al mateix període del 2020. Gràcies al reciclatge d'aquests envasos de vidre, s'han aconseguit estalviar emissions de CO₂ equivalents a retirar 48.913 cotxes dels carrers durant un any (emissions corresponents a vehicles circulant). La campanya també ha comptat amb la màxima implicació d’Urbaser, l’empresa concessionària del servei municipal de recollida de residus i neteja viària.