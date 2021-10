La Central Sindical Independent de Funcionaris (CSIF) torna a qüestionar nomemaments a la Policia Local de Sant Feliu de Guíxols. El sindicat denuncia ara procediments «obscurs» en el nomenament del cap de la Policia Local de Sant Feliu de Guíxols.

Des del sindicat asseguren que el nou sotsinspector que accedirà al càrrec ho farà gràcies a una comissió de servei i no pas a través d’un concurs d’oposició. En un comunicat, el CSIF denuncia que «com és habitual el consistori fa el que li dona la gana» i ha escollit el policia en lloc de convocar la plaça. «Un nomenament que constata els procediments d’aquest Ajuntament, que nomenarà un nou sotsinspector per comissió de servei i sense l’oportuna oposició», han criticat. En aquesta línia, el CSIF denuncia que el consistori ha tingut temps suficient per no haver de fer una contractació d’urgència, però que «s’ha decidit nomenar-lo a la seva elecció, segons l’acta amb els resultats de les proves a les quals el sindicat ha tingut accés».

De fet, el sindicat assegura que el nou responsable de la Policia Local de Sant Feliu era un nom «conegut per tothom des de fa temps» i fins i tot, van registrar el seu nom davant de notari i no s’han equivocat.

El CSIF també recorda que fa molts anys que denuncien «l’obscurantisme» per part de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i les «irregularitats» que estan duent a terme i que ja han denunciat al Síndic de Greuges. Per això, demanen la dimissió de l’alcalde i del regidor de la Policia de Sant Feliu de Guíxols. L’Ajuntament, en ser preguntat per l’agència ACN, va declinar fer declaracions sobre la denuncia del CSIF.