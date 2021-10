El Teatre Municipal de Palafrugell acull avui la 4a jornada de Ciutats Educadores de les Comarques Gironines. Organitzada per l’àrea d’Educació de l’Ajuntament, la sessió debat sobre la importància dels primers anys de vida i el paper dels referents i educadors en els diferents àmbits, sota el lema “1000 hores per aprendre a descobrir el món”.

La ponència principal serà càrrec de la pedagoga, formadora i consultora Laura Malavasi. Malavasi treballa a Itàlia en projectes de formació i de coordinació pedagògica per a serveis de 0 a 6 anys. També col·labora amb la Universitat de Parma, amb laboratoris de dades i ha dirigit una cooperativa social.

La jornada d’avui se centra en l’etapa infantil. El període dels 0 a 6 anys, i en particular els tres primers anys de vida dels infants, són importantíssims en la construcció d’aprenentatges per a la vida. Per això, també ho és com se'ls acompanya, una responsabilitat tot sovint compartida entre famílies i escoles bressol.

Palafrugell va signar la Carta de Ciutats Educadores l’any 2003 i des d’aleshores és membre de l’Associació Internacional de Ciutats Educadores. També integra, junt amb una altra dotzena de municipis, l’esmentada Xarxa de Ciutats Educadores de les Comarques Gironines, creada l’any 2016 i que organitza aquesta jornada.