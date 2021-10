Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest diumenge un home per provocar un accident de trànsit amb una víctima mortal a Torrent (Baix Empordà). El sinistre ha passat a la C-66 pels volts de les set del matí, quan s'ha produït un xoc frontal entre dos turismes. Un dels vehicles ha envaït l'altre carril i ha provocat l'accident a la zona coneguda com els revolts de Torrent. El conductor mort circulava en direcció a Palafrugell i el de l'altre vehicle cap a la Bisbal d'Empordà. Aquest últim ha resultat ferit lleu i ha estat traslladat a l'Hospital de Palamós. Un cop li han donat l'alta, ha estat detingut perquè ha donat positiu en la prova d'alcoholèmia, amb un resultat de 0,46 mil·ligrams d'alcohol per litre d'aire expirat.

El detingut és un veí de la Bisbal d'Empordà de 37 anys i ha estat arrestat com a presumpte autor d'un homicidi imprudent i un delicte contra la seguretat en el trànsit per conduir sota els efectes de begudes alcohòliques.

El detingut passarà a disposició judicial davant del jutjat de guàrdia de la Bisbal d'Empordà.

Fins als llocs dels fets s'hi han desplaçat patrulles dels Mossos d'Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).