La campanya gastronòmica «Es Niu» de Palafrugell ha tornat aquest any amb la seva 24a edició, que s’allarga fins l’1 de novembre. L’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell, organitzadora de l’esdeveniment culinari, manté l’aposta per aquest plat ancestre d’origen palafrugellenc i que té la peculiaritat que triga cinc hores a cuinar-se.

Enguany els restaurants que oferiran aquest plat seran set: l’Arc, La Xicra i Pa i Raïm, de Palafrugell; els restaurants El Balcó de Calella i Les Voltes de Calella by Es Portal a Calella; el Restaurant Hotel Casamar a Llafranc; i finalment el Restaurant Es Portió (Hotel Hostalillo), de Tamariu.

El menú que ofereixen consta d’un vermut amb tres tapetes com a entrant, Es Niu, postres de fruites de tardor, vi, aigua i cafè, a partir de 38 euros, segons l’establiment.

I per quart any consecutiu, es manté l’aposta per fer que Es Niu arribi a totes les cases de Palafrugell i rodalia que vulguin recuperar, o simplement provar, el sabor d’un dels plats més tradicionals del municipi. Amb aquest objectiu, els restaurants que participen de la campanya enguany també ofereixen la possibilitat que la gent s’endugui a casa racions d’aquest plat.

El Niu és un plat molt antic, d’origen palafrugellenc. Antigament, es tractava d’un plat de Quaresma i es feia amb tripa de bacallà, ou dur, peixopalo i patata. En els seus inicis no s’hi posava carn. Amb el temps es va anar enriquint; els pescadors van afegir-hi sèpia i els surers el van completar amb aviram de cacera i fins i tot salsitxes. L’Ajuntament explica que és un plat d’hivern, que les colles de surers de Palafrugell solien anar a menjar els dilluns a la barraca. La preparació d’aquest plat és molt llarga; és per aquesta raó que, habitualment, no es troba a la majoria de cartes dels restaurants.