Els Mossos han desmantellat una plantació de marihuana en un magatzem agrícola de Mont-ras (Baix Empordà) gràcies a una falsa alarma. Uns agents que patrullaven per Palafrugell van rebre l'avís que havia saltat l'alarma d'una casa del poble veí. Quan van anar-ho a comprovar, van veure que l'habitatge estava tranquil, però també van fixar-se que un magatzem situat al costat de la casa, aparentment en desús, tenia totes les finestres tancades i hi havia diverses càmeres de seguretat instal·lades. A dins, hi van trobar fins a 709 plantes de marihuana, amb nombrosos aparells i productes per facilitar el creixement de la droga. Els agents van detenir els dos homes que tenien cura de la plantació, dos joves albanesos de 29 anys.

Segons informen els Mossos, els fets van tenir lloc aquest diumenge passat a la tarda. Una dotació que estava fent patrullatge per Palafrugell va rebre l'avís d'anar fins al poble veí de Mont-ras, perquè havia saltat l'alarma d'una casa situada al carrer Ciutadella.

Quan van arribar al lloc, els policies van veure com, en realitat, s'havia tractat d'una falsa alarma. Però sí que van fixar-se que al costat de la casa hi havia un magatzem, aparentment abandonat, que tenia totes les finestres tancades. A fora s'hi havien instal·lat diverses càmeres de seguretat i se sentien sorolls des de dins.

Els Mossos van haver de trucar diverses vegades a la porta abans no els obrissin dos joves. Eren dos albanesos de 29 anys. La patrulla va veure com, a l'interior del magatzem (format per un llarg passadís, un garatge i quatre estances) hi creixia una plantació de marihuana. A més, els dos joves que vigilaven la plantació vivien allà, perquè també hi havia una cuina amb nevera i dos llits.

Els Mossos van detenir els nois per un delicte contra la salut pública. L'endemà, els agents de la Unitat d'Investigació i de Científica van fer una entrada i escorcoll al magatzem. A l'interior, van trobar-hi 709 plantes de marihuana.

Al garatge els Mossos van localitzar multitud de sacs de terra, caixes de material aïllant, assecadors, filtres i màquines d’aire condicionat. Repartits entre les quatres estances, van intervenir multitud de focus, ventiladors, filtres i aparells d’aire condicionat. I al passadís, van intervenir molts quadres de llum, temporitzadors, dipòsits d’aigua, pots de fertilitzant i llibretes d'anotacions amb registres de la droga.

Els dos joves, que no tenen antecedents, van passar a disposició del jutjat de guàrdia de la Bisbal d'Empordà aquest dimarts. Han quedat en llibertat provisional.