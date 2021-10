El Consorci d'Aigües Costa Brava Girona projecta una reforma integral de la depuradora de Palamós (Baix Empordà) amb una ampliació de l'espai que actualment ocupa i una inversió d'uns 15 milions d'euros. L'objectiu de l'actuació és resoldre problemàtiques que afecten les instal·lacions, inaugurades l'any 1985. Sobretot, el deteriorament de les estructures de formigó armat, d'equips i espais, a més de les molèsties d'olors i sorolls a l'entorn.

L'ens ha redactat un document que analitza i estudia la situació actual i proposa algunes solucions, com a pas previ a la redacció del projecte constructiu. La redacció del projecte constructiu i la consegüent obra de remodelació formen part del conveni entre el Consorci d’Aigües i l’Agència Catalana de l’Aigua.

El sistema de sanejament de Palamós tracta les aigües residuals dels municipis de Palamós, Palafrugell, Calonge, Vall-llobrega i Mont-ras, i de forma parcial les de Begur. L'aigua de la depuradora, situada en un espai limítrof entre Vall-llobrega i Palamós, hi arriba a través de diversos bombaments, com és el cas de Palamós, Calonge i Vall-llobrega, i també per gravetat, des del col·lector provinent de Palafrugell.

L'estudi incideix en el gran deteriorament general de la instal·lació, amb diverses patologies estructurals. En aquest sentit, remarca que els elements constructius no presenten les garanties necessàries i requerides.

En paral·lel, l'informe també veu necessari renovar, entre d'altres, els equips electromecànics, les instal·lacions elèctriques i d'automatització, així com reformar "en profunditat" els edificis de control, de pretractament i de deshidratació. Finalment, posa en relleu que la ubicació de la depuradora, enfonsada dos metres respecte del terreny que l'envolta i que limita amb la riera d'Aubi, ja ha provocat diverses inundacions.

L'ens també preveu actuar per evitar els problemes de les olors i, pel que fa a l'edificació, es proposa construir nous edificis de pretractament, aireig i flotació de fangs, així com renovar els tancaments i el pintat del de deshidratació, remodelar l’edifici de control i construir-ne un altre de nou per a tallers i magatzem.

A més, es projecta una ampliació de l'espai que actualment ocupa. Tot plegat amb una inversió aproximada d'uns 15 MEUR.