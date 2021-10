L'Audiència de Girona ha absolt un policia local acusat de no perseguir els traficants que li subministraven droga. Segons recull l'escrit d'acusació de la fiscalia, una investigació de la Guàrdia Civil i la Policia Local de Palafrugell (Baix Empordà) va desmantellar un grup criminal que l'any 2014 traficava amb cocaïna. L'operatiu va destapar que entre els clients de la xarxa hi havia un agent municipal que va acabar acusat per «incomplir les obligacions derivades del seu càrrec». Aquest dimecres, la fiscal li ha retirat l'acusació perquè la jurisprudència l'eximeix de perseguir el delicte si era consumidor. L'Audiència ja l'havia condemnat per furtar mòbils durant la gran nevada del 2010. Segons fonts municipals, ja no forma part del cos.

L'aleshores agent de la Policia Local de Palafrugell s'enfrontava a 1 any i mig d'inhabilitació per un delicte d'omissió del deure de perseguir delictes. Al judici, la fiscal ha retirat l'acusació i el tribunal li ha comunicat que quedarà absolt.

L'acusació pública remarca que la investigació va descobrir que s'havia posat en contacte amb integrants del grup de narcotraficants "amb la finalitat d'aconseguir cocaïna". "És una conducta atípica perquè sentències del Tribunal Suprem estableixen que un agent no ha de denunciar el seu traficant perquè seria una autodenúncia i l'obligaria a declarar contra ell mateix, cosa que està prohibida per la Constitució".

No era el primer cop que s'asseia al banc dels acusats de l'Audiència de Girona. El 2014 el van jutjar i condemnar per haver furtat set mòbils d'una botiga de telefonia de Llafranc aprofitant el caos provocat per la gran nevada del 2010. El tribunal li va imposar 1 any de presó i 1 any d'inhabilitació.

L'escrit d'acusació de la fiscalia també apuntava que l'Ajuntament de Palafrugell havia suspès el policia però que "es desconeixia" quina és la seva situació actual. Fonts municipals apunten que ja no forma part del cos.

La fiscal també ha retirat l'acusació contra un dels processats perquè no sabia que el seu germà, també acusat, duia droga amagada al vehicle quan els van enxampar. Per al germà demana 3 anys de presó per un delicte contra la salut pública per traficar amb drogues que causen un dany greu a la salut, amb la qualificació de notòria importància perquè li van intervenir 1,3 quilos de cocaïna.

Per a la resta de processats demana 1 any i mig de presó per tràfic de drogues i 6 mesos de presó per pertinença a grup criminal. A les penes li aplica una atenuant qualificada de dilacions indegudes perquè la causa ha estat paralitzada durant tres períodes: de 8 i 10 mesos i de 2 anys i 3 mesos per causes alienes als investigats.

Les defenses, encapçalades pels lletrats Jordi Gimbernat i Verónica Lahoya, s'han adherit a la petició de la fiscalia.

El judici, que s'ha fet a la secció tercera de l'Audiència de Girona, ha quedat vist per a sentència.