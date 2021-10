Endesa està reformant la xarxa elèctrica de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) per millorar el servei amb una inversió de 300.000 euros. Els treballs, que es desenvolupen en diferents fases, beneficiaran més de 20.000 clients i permetran optimitzar la seguretat de les infraestructures. En concret, s'està estenent un nou tram de cable de mitjana tensió a 25 kV, de gairebé 300 metres de longitud, a l'avinguda Saragossa, per enllaçar quatre centres de transformació que fins ara estaven aïllats. Això permetrà que, en cas d'incidència en una de les línies principals, es pugui donar servei als clients afectats per vies alternatives. El nou cablejat, a més, ha permès substituir l'antiga línia elèctrica.

En paral·lel, s'han renovat tecnològicament set centres de transformació -ubicats als carrers de Gavines, Cristofor Colom, Schwaz, Bourg de Peage, de l'Horitzó, i a l'avinguda de Catalunya-, on s'han substituït les antigues cel·les per unes de noves que incorporen elements de maniobra encapsulats en un gas de característiques especialment aïllants. Aquesta tecnologia redueix, alhora, la necessitat de manteniment, ja que s'autoregenera. D'altra banda, s'han telecomandat sis d'aquests centres de transformació dotant-los de sistemes de control remot que permeten realitzar maniobres d'operació a distància. D'aquesta manera s'estalvia temps en la localització d'avaries, amb la conseqüent reducció de fins a un 20% del temps d'interrupció del subministrament elèctric als clients que s'alimenten d'aquestes instal·lacions en cas d'incidències. L'actuació es completa amb la renovació integral de tres línies elèctriques diferents de mitjana tensió, que discorren pels carrers de Port Salvi, Pecher i Montserrat. En total, se substituiran 540 metres de cable per uns de nova tecnologia, més operativa.