L'Ajuntament de Palafrugell ha començat els treballs per controlar la població de diverses plantes invasores que amenacen l'ecosistema del torrent de la Pedrosa. Es tracta d'una zona que pertany a l'Espai d'Interès Natural Muntanyes de Begur i que, per tant, està protegit. Els treballs s'han centrat en l'eliminació d'algunes plantes exòtiques invasores com la misèria i l'acant, molt utilitzades en jardineria i que es reprodueixen ràpidament. Una altra actuació ha estat el control de la població d'ailants, un arbre originari de Taiwan i la Xina i que té una gran capacitat de dispersió a través de les llavors i dels rebrots.

Aquestes actuacions es van iniciar el 2018 i han comptat amb un pressupost de 8.417,46 euros, dels quals 7.575,71 euros els ha aportat la Diputació de Girona. Durant aquest 2021, també s'han eliminat diferents exemplars de l'espècie invasora plomall de la Pampa, present en diferents espais urbans i periurbans del municipi. Des del consistori recorden que l'expansió d'espècies invasores és una greu amenaça per a la conservació dels ecosistemes i és considerada, per la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN), com la segona causa de pèrdua de biodiversitat a escala global.