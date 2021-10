Dilluns va convocar-se la primera taula de mobilitat del Baix Empordà amb la presència de representants dels 36 municipis de la comarca, membres del Consell Comarcal i del sector empresarial i turístic. La reunió va plantejar reptes com millorar i potenciar la mobilitat a peu interurbana, el que suposa replantejar espais de vianants, l’ampliació de voreres o camins escolar segurs, entre d’altres. També es va parlar de potenciar la mobilitat en bicicleta, ampliant i transformant l’actual xarxa de carrils bici. Per últim, es va posar sobre la taula la importància de fomentar el transport públic sobre l’individual. Per fer-ho, es va proposar crear un transport a la demanda en nuclis rurals i espais intermodals que combinin bicicleta i autobús, així com la potenciació de sistemes de vehicles compartits entre particulars. A més, es vol substituir la flota de combustió per vehicles elèctrics i posar punts de recàrrega distribuïts pel territori.