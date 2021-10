La cocaïna rosa ha arribat a les comarques de Girona.

La seva presència s'ha detectat a Platja d'Aro i la Policia Nacional en col·laboració amb la Policia Local han detingut un traficant d'aquesta substància.

Una estupefaent que és molt més potent que la cocaïna habitual i també més car. Genera més eufòria, ja que compta amb una gran barreja de substàncies químiques nocives.

Es tracta d'una substància que fins ara s'havia trobat sobretot a les Illes Balears i a la costa valenciana. La consumeixen sobretot persones en festes i festivals.

Què conté?

D'entrada cal dir que no és cocaïna: la substància està basada en la composició de l'LSD i també compta amb una proporció de l'MDMA.

Cada gram costa uns 100 euros i, precisament per aquest preu, era coneguda en l'argot com la droga de l'alta societat. Però en els últims anys el seu consum s'ha popularitzat entre els joves en festes i grans esdeveniments com festivals perquè ha abaixat el preu.

Aquesta substància és perillosa i també se l'anomena "tucibi" '(el seu nom original és 2C-B) en anglès i en castellà "tusi".

La substància en qüestió pot ser preparada o sintetitzada en un laboratori, però requereix una infraestructura gran, més que la d'una plantació de marihuana.

«Pot tenir conseqüències serioses: ansietat, despersonalització, trastorns psicòtics, falta d'aire o arrítmies»

Quins són els seus efectes?

Alerten fonts policials que la 'tusi' és bastant més perillosa que altres substàncies, com l'haixix o la marihuana. I és que es tracta d'una droga sintètica que provoca efectes psicodèlics en el consumidor i pot alterar els sentits.

La percepció de la realitat es distorsiona a través d'al·lucinacions visuals i auditives i es poden arribar a experimentar atacs de pànic, com els causats pel consum d’LSD.

Aquesta substància addictiva i tòxica pertany a la família de les amfetamines i se la considera una droga de disseny més. Es presenta en forma de pols i es consumeix per via nasal o oral. A més, destaca per la seva ràpida absorció.

Sol trigar 5 minuts a fer efecte i la seva durada és entre quatre i vuit hores. Quan s'instal·la al cervell allibera grans dosis de substàncies químiques com la dopamina, noradrenalina i adrenalina, molt semblants a l'èxtasi.

La cocaïna rosa es basa en l'LSD, i d'aquí els seus efectes al·lucinògens. A més, conté MDMA, i això genera l'efecte eufòric típic d'aquesta substància.

Greu perill

El consum de pols rosa, alerten policies especialitzats en la lluita contra el narcotràfic, suposa un greu perill per a la salut, encara que les dosis siguin baixes. Prendre aquesta droga pot tenir conseqüències serioses: ansietat, despersonalització, trastorns psicòtics, falta d'aire o arrítmies.

València: el comís més gran

La Guàrdia Civil és el cos policial que ha fet el comís més elevat d'aquesta substància a Espanya.

L'objectiu de l'operatiu on es va fer el comís era capturar a Erxinio G.L., un fugitiu holandès que va assassinar un jove de 26 anys. Però el seu arrest va suposar més beneficis per a la Guàrdia Civil, que va descobrir la partida més gran a Espanya de la cocaïna rosa i va detenir un membre dels 'Llops grisos', l'organització turca que el 1981 va voler matar Joan Pau II.

De fet, van confiscar 300 quilos de MDMA, 3 d’heroïna i 11 quilos de la coneguda com a cocaïna rosa, a més de 350.000 euros en efectiu, a més de dues màquines per al recompte de bitllets.