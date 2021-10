La «cocaïna rosa» ha arribat a les comarques de Girona. La Policia Nacional ha detingut un traficant d'aquesta substància, que és molt més potent que la cocaïna habitual i també més cara. Genera més eufòria, ja que compta amb una gran barreja de substàncies químiques nocives.

Fins ara s'havia detectat sobretot en zones d'oci i en festivals, sobretot de les illes Baleras.

En el cas de Girona, s'ha detectat a Platja d'Aro i concretament, el CNP ha enxampat un traficant d'aquesta substància "in fraganti" quan transportava la droga per fer un intercanvi.

Li van localitzar nou paperines ocultes a la bateria d'una bicicleta amb motor.

La investigació va començar quan els agents van tenir coneixement gràcies a les denúncies de diversos ciutadans de la proliferació d'una nova substància estupefaent coneguda com "cocaïna rosa".

La Policia Nacional va realitzar diversos dispositius juntament amb Policia Local de Castell - Platja d'Aro per localitzar les persones que estarien traficant i es lucraven amb aquesta substància estupefaent.

Finalment, van donar com a resultat la detenció d'un home per un presumpte delicte contra la salut pública quan va ser sorprès in fraganti venent aquesta substància.

L'individu detingut portava un paquet ocult en la bateria d'una bicicleta amb motor d'alta gamma; on duia nou paperines d'un gram cadascuna de cocaïna rosa. També li van intervenir diners, dues terminals mòbils, una targeta SIM extra i diversos efectes personals.

El dispositiu va ser desenvolupat a finals del mes de setembre per agents de Policia Judicial de la Comissaria de Sant Feliu de Guíxols i de forma conjunta i coordinada amb Agents de la Policia Local de Platja d'Aro.