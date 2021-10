El jutjat penal 1 de Girona ha condemnat a 17 anys, 2 mesos i 19 dies de presó l'acusat de cometre sis atracaments en fleques del Baix Empordà. La sentència conclou que hi ha «prova contundent» que l'identifica com l'autor dels robatoris: víctimes el van reconèixer i algunes càmeres de videovigilància el van captar. Els robatoris van tenir lloc entre juliol i agost del 2019 a Palamós, Calonge i Sant Feliu de Guíxols. El lladre s'esperava que fos l'hora de tancar i amenaçava les dependentes per aconseguir agafar els diners. En alguns robatoris va esgrimir un ganivet. La sentència fixa en 12 anys, 9 mesos i 3 dies el temps de compliment de la pena. L'advocat de la defensa, Lucas Arias, ha recorregut la sentència i la veu «desproporcionada».

La sentència del jutjat penal 1 de Girona conclou que l'acusat va cometre sis atracaments a fleques-pastisseria del Baix Empordà entre el 24 de juliol i el 31 d'agost del 2019. Els seus objectius van ser establiments de Palamós, Calonge i Sant Feliu de Guíxols. Fins i tot, va arribar a cometre més d'un atracament a la mateixa fleca. El modus operandi era sempre el mateix. S'esperava a l'hora de tancar (al migdia o al vespre) i aprofitava el moment en què les treballadores es quedaven soles a dins l'establiment. Hi entrava a cara descoberta, passava a l'altra banda del taulell i les amenaçava exigint que li donessin els diners. En alguns dels robatoris va esgrimir un ganivet per intimidar les víctimes.

Segons recull la sentència, el primer robatori va tenir lloc el 24 de juliol a Palamós. «L'acusat, amb l'objectiu d'aconseguir un benefici econòmic il·lícit i d'espantar la dependenta, va treure un ganivet i li va col·locar al ventre. Mentre exhibia el ganivet li va dir a la treballadora "aparta't de la caixa, dona'm dos minuts i després fes el que vulguis"», exposa la sentència. D'aquesta manera va aconseguir arreplegar 400 euros de la caixa. El 4 i el 18 d'agost va robar a dues fleques de Sant Feliu de Guíxols. Durant el primer atracament també va treure un ganivet i el va apuntar cap a la treballadora mentre li deia «dona'm tots els diners i no facis res». Es va acabar enduent un botí d'uns 500 euros. En el segon robatori, la sentència conclou que no s'ha pogut demostrar que es fiqués la mà a la butxaca i tragués l'arma «un moment» per espantar la víctima. D'aquí, es va emportar uns 500 euros.

«Ho sento però ho necessito»

El 20 i el 31 d'agost, l'objectiu del lladre va ser la mateixa fleca de Palamós. La sentència del penal 1 tampoc considera provat que, en el primer robatori, obrís una butxaca davantera d'una bandolera i li ensenyés el ganivet a la dependenta «sense arribar-lo a treure». El processat li va dir a la víctima «deixa'm passar que m'emportaré la caixa, ho sento, però ho necessito» i va arreplegar 370 euros. El 31 d'agost, i amb una altra treballadora darrere el taulell, l'atracador va aconseguir un botí d'uns 410 euros després de situar-se al costat de la víctima i «atemorir-la» amb el ganivet.

El 23 d'agost, i sempre seguint el mateix modus operandi, el lladre va entrar a una fleca de Sant Antoni de Calonge, va anar fins a darrere el taulell i li va reclamar a la treballadora que obrís la caixa. Quan la dona s'hi va negar, l'home va treure el ganivet i va apuntar a la zona de les costelles: «La dependenta, espantada, va obrir la caixa i va agafar els diners», conclou el jutjat que fixa en uns 200 euros la quantitat que es va endur. Al judici, l'acusat es va acollir al dret a no declarar, però, quan li van prendre declaració després de detenir-lo, va explicar que havia actuat «per necessitat», que «no estava orgullós» del que havia fet i que va decidir cometre els robatoris «com a últim recurs perquè no tenia diners».

12 anys i 9 mesos de compliment

La fiscalia demanava 25 anys i mig de presó. El jutjat li ha imposat una pena de 17 anys, 2 mesos i 19 dies per dos robatoris amb intimidació en establiment obert al públic amb ús d'armes i quatre robatoris amb intimidació de menor entitat en establiments oberts al públic. Tot i això, la sentència fixa el temps de compliment en 12 anys, 9 mesos i 3 dies, que és el triple de la pena individual més elevada. La defensa de l'acusat, encapçalada pel lletrat Lucas Arias, ja ha presentat recurs a l'Audiència de Girona. L'advocat considera que la condemna és «no només injusta, sinó del tot desproporcionada» i sosté que, en aquest cas, els sis delictes es poden tipificar com un robatori continuat.