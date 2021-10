Els Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Platja d'Aro han detingut dos homes de 23 i 24 anys mentre transportaven 16 kg de marihuana amagats en el cotxe. Els portaven amagats en bosses d'esport al maleter i procedien d'una plantació que tenien a la urbanització del Mas Nou de Platja d'Aro. Els agents van intervenir la droga i també 670 euros que portaven en bitllets fraccionats i un telèfon mòbil. Arran de la detenció, la policia van descobrir una plantació que hi havia al carrer de Sant Marc d'aquesta urbanització on hi havia 1.000 plantes de marihuana i 59 kg de cabdells.

La detenció dels dos homes es va fer el matí del divendres de la setmana passada, 15 d'octubre, quan agents dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Local de Platja d'Aro van veure dos cotxes que conduïen de forma estranya i vigilant. Els vehicles estaven en un carrer de l'entrada de la urbanització Mas Nou del municipi. Per això els agents van aturar-los i van identificar els ocupants.

Posteriorment la policia va començar a escorcollar els dos turismes aturats. En el maleter d'un d'ells hi havia una bossa d'esport de grans dimensions. En obrir-la, els agents es van trobar amb deu bosses d'envasar al buit plenes de cabdells de marihuana. Les bosses pesaven 16 kg. Els Mossos i la Policia Local també van intervenir 670 euros en bitllets fraccionats i un telèfon mòbil.

Els homes van quedar detinguts per un delicte contra la salut pública. Més enllà de la detenció, els agents dels dos cossos de seguretat van començar a investigar d'on podien treure la marihuana els dos detinguts fins trobar una plantació en una casa al carrer de Sant Marc de la mateixa urbanització on van aturar els dos turismes.

L'endemà, dissabte 16 d'octubre, els agents van entrar al domicili on van desmantellar la plantació. A l'interior de la casa hi havia 1.000 plantes de marihuana i 59 kg de cabdells. A més, hi havia una instal·lació elèctrica preparada pel cultiu d'aquesta planta i tots els aparells i estris necessaris (ventiladors, aparells d'aire condicionat, làmpades, termòmetres, centrifugadores, bombes d'aigua i bosses de terra).

Els detinguts, sense antecedents, van passar a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Sant Feliu de Guíxols el 17 d’octubre, qui en va decretar la llibertat amb càrrecs per un i presó per l’altre detingut.