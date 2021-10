Els Mossos de Sant Feliu de Guíxols, conjuntament amb la Policia Local de Platja d’Aro, van detenir el passat 15 d’octubre dos homes 23 i 24 anys com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública. Els agents van detectar dos vehicles que conduïen de forma estranya i amb actitud vigilant per un carrer de l’entrada de la Urbanització Mas Nou de la població de Castell-Platja d’Aro. Quan els van interceptar, van identificar-ne dos ocupants i van escorcollar els dos turismes.

Al maleter d’un dels cotxes hi havia una bossa d’esport de grans dimensions amb 10 bosses d’envasar al buit plenes de cabdells de marihuana, que sumaven 16 quilos. També van intervenir 670 euros amb bitllet. La droga havia estat cultivada en una casa situada al carrer Sant Marc de la urbanització que també es va escorcollar. En total, es van intervenir un total de 59 quilos de cabdells de marihuana més i 1.000 plantes. Els detinguts, sense antecedents, van passar a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Sant Feliu, que va decretar la llibertat amb càrrecs per un detingut i presó per l’altre.