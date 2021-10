Els Mossos d’Esquadra han detingut tres homes per robar en un sol dia productes de dos supermercats del Baix Empordà.

Els agents van rebre l'avís del vehicle que havia robat a la Bisbal i el van seguir fins a Vall-llobrega on també van furtar.

Els detinguts són multireincidents i són tres homes de 27 i 43 anys, de nacionalitat romanesa i espanyola, tots domiciliats a Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) com a presumptes autors de dos delictes de furt.

Els fets es remunten quan agents de la comissaria de la Bisbal el matí del dimecres en servei de paisà van rebre l’avís d’adreçar-se fins a un supermercat de La Bisbal d’Empordà, ja que diverses persones havien intentat furtar productes i després havien marxat amb un turisme.

Amb la descripció facilitada pels responsables del supermercat els agents van localitzar el vehicle circulant direcció Palamós per la C-31, de manera que li van fer un seguiment discret fins que va entrar al pàrquing d’un supermercat de la població de Vall-Llobrega.

La patrulla, que va esperar que sortissin de la superfície comercial amb el turisme, els va interceptar, identificar i escorcollar.

Al seient de darrere del conductor van localitzar una bossa gran d’escombraries plenes de llaunes d’escopinyes. Al maleter hi havia dues bosses més, d’idèntiques característiques, plenes de llaunes, preservatius i lubricants, dentífrics i raspalls de dents.

Els agents van saber que part d’aquests productes havien estat sostrets instants abans en aquest supermercat de Vall-llobrega, mentre que els altres havien estat furtats poques hores abans d’un altre establiment de La Bisbal d’Empordà.

Els productes, valorats en 890 euros, van ser retornats als respectius supermercats i els tres homes van quedar detinguts.

Roba preparada per robar

Tots ells vestien amb pantalons molt amples i amb les butxaques modificades artesanalment per tal de facilitar la introducció i ocultació de gran quantitat de petits productes per sostreure’ls i evitar ser detectats a l’hora de passar per caixa i sortir de l’establiment.

Els detinguts, amb múltiples antecedents per fets similars, seran citats aviat per declarar davant l’autoritat judicial competent dels jutjats de La Bisbal d’Empordà.