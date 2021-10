L’Ajuntament de Palamós ha activat nous ajuts vinculats al Pla de xoc municipal que es va crear per a poder fer front a la crisi econòmica que ha afectat famílies i empreses del municipi a conseqüència de l’emergència sanitària provocada per la Covid-19.

En aquest cas, es tracta d’ajuts destinats a infants i joves de famílies del municipi i mitjançant els quals poder suportar les despeses escolars. En concret, s’han previst un total de 50.000 euros, que es divideixen en 30.000 euros destinats a les despeses d’inici de curs, amb ajuts poden arribar fins a 200 euros per infant o jove; i amb uns altres 20.000 euros per a les activitats extraescolars, que poden arribar fins als 150 euros per beneficiari.

Els criteris d’adjudicació són econòmics, però els llindars s’han fixat relativament elevats pensant en famílies que estan (o han estat) afectades econòmicament per la pandèmia, malgrat no trobar-se en una situació de pobresa o en risc d’aquesta. Els imports atorgats seran fixos i iguals en cada modalitat per a tots els infants i joves que accedeixin a les ajudes.

Aquest nou paquet d’ajuts va ser provat dimarts passat en el Ple municipal de l’Ajuntament de Palamós. Ara, des de l’Àrea d’Ensenyament s’estan enllestint les bases que regiran el procés de sol·licituds i es preveu que es comencin a admetre a principis de novembre.