L’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà obre un procés participatiu per decidir quin nom ha de tenir el recentment renovat Espai Jove. Ubicat a les Escoles Velles de la Bisbal, l’Espai Jove és un projecte adreçat a joves d’entre 12 i 17 anys i té com a objectiu oferir un lloc d’oci i lleure on puguin gaudir del seu temps lliure.

L’ajuntament fet invertit prop de 4.500 euros per fer una renovació del mobiliari i el material. A banda, s’ha incorporat una dinamitzadora i l’Àrea de Joventut i Igualtat busca donar-hi un nou impuls. Segons informa el consistori, rebatejant-lo amb un nou nom el què es vol és presentar-lo novament entre el jovent per tal que se’l facin seu i en facin ús.

El període de presentació de propostes finalitza el 31 d’octubre i els noms que pot tenir l’equipament han de complir amb una sèrie de requisits: que tingui certa vinculació i lligam amb el municipi; que no siguin despectius ni pejoratius; si són noms de persones, per tal seguir apostant per un nomenclàtor municipal més paritari, cal que sigui un nom de dona. Les propostes hauran de ser presentades en línia.

En el procés participatiu només podran votar les persones de 12 a 30 anys empadronades a la Bisbal. Les propostes podran ser votades en línia o presencialment a través d’una urna que s’instal·larà a l’Àrea de Joventut i Igualtat. La proposta guanyadora ha d’obtenir, com a mínim, un 10% dels vots emesos i es coneixerà el 17 de novembre. El dia que es col·loqui la placa amb el nom nou, es farà en el marc d’un acte públic.