El grup municipal de Tots x La Bisbal (TxLB) a l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà demana el retorn «immediat» del mercat setmanal dels divendres als carrers Ample i Valls d’en Colomer, d’on va sortir el juliol de 2019 per unes obres de remodelació. Els treballs van acabar el primer trimestre de 2020, però el mercat no s’ha tornat a situar en aquest espai històric.

El grup TxLB, a través del seu regidor Xavier Dilmé, assegura que fa mesos que reclamen el retorn, tant en el Ple municipal com en el Consell d’Iniciatives Econòmiques, sense obtenir resposta positiva per part de l’alcalde, Enric Marquès.

Dilmé considera que «no hi ha cap motiu, ni legal, ni urbanístic, ni de cap mena, que justifiqui que el mercat no torni a estar des de fa mesos als carrers Ample i Valls d’en Colomer». I afegeix que «el trasllat fora d’aquest sector del mercat perjudica el comerç local de determinats carrers del centre», perquè «suposa un canvi en els circuits que afecta determinats sectors de la zona i, de forma molt especial, en aquests dos carrers i adjacents».

Durant el Ple de setembre, el regidor va tornar a fer la petició de recuperar la ubicació inicial del mercat dels divendres al centre del municipi empordanpès i va avançar que, si tampoc era atesa, el mes d’octubre el grup presentaria una moció per ser debatuda en el plenari.

En aquesta línia, i donat que el mercat no ha retornat, en el Ple municipal de dimarts de la setmana vinent es debatrà una moció en aquest sentit, amb l’objectiu «d’obtenir un compromís en ferm d’aquest retorn».

La moció recull que «es tracta d’un simple retorn a una zona que ja formava part històricament de l’àmbit del mercat, no d’un nou espai afegit a aquest. Per tant, l’única feina a fer per part de l’Ajuntament és concretar el tipus i quantitat de parades a instal·lar, que seran menys de les que hi havia abans de les obres, i que han de tenir un format compatible amb el ferm i mobiliari urbà nous de la zona».

La moció proposa dos acords: primer, que l’Àrea de Via Pública prioritzi de forma immediata el retorn del mercat setmanal als carrers Ample i Valls d’en Colomer; i segon, que aquest retorn es produeixi, a tot tardar, el primer divendres de desembre de 2021.

Tots x La Bisbal critica que «fa més d’un any i mig que les obres estan acabades i encara el carrer Ample està ple de tanques perquè la gent no empassegui en uns obstacles, que es van posar en els espais d’aparcament i que encara no s’han substituït una vegada comprovat que eren un perill evident».