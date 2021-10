Palamós va acollir dissabte i diumenge el primer festival esportiu a l’aire lliure que té lloc al municipi, concretament el Palamós Outdoor Sports Festival, que va comptar amb la participació de més de 2000 persones de totes les edats. L’activitat es va ubicar a la zona de l’estenedor de xarxes del port, on s’han realitzat les sortides i arribades de les principals proves esportives. Va destacar la realització de la prova de natació Cala Estreta Swim, on més d’un centenar de participants van fer nedant uns 4.000 metres, en un recorregut amb sortida de les illes Formigues i arribada a la platja de la Fosca. Un total de 400 esportistes van participar en la reconeguda prova Sunset Trail que en aquesta ocasió va proposar un circuit de 15 km amb 500 metres de desnivell positiu. A la prova de gravel i MTB hi van participar 700 ciclistes que van fer una ruta per les Gavarres.